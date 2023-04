La circulation des métros 1 et 5 partiellement interrompue en raison d'un déraillement

La circulation du métro bruxellois sur les lignes 1 et 5 est interrompue vendredi matin entre les stations Arts-Loi et Étangs Noirs en direction de la Gare de l'Ouest et Erasme; et entre les stations Beekkant et Arts-Loi en direction de Stockel et Herrmann Debroux à la suite d'un déraillement, indique la Stib.