La circulation des métros a repris sur les lignes 1 et 5 entre Gare centrale et Arts-loi

La circulation des métros sur les lignes 1 et 5 à Bruxelles, qui avait été interrompue depuis les premières heures de service mardi matin entre les stations Arts-Loi et Gare centrale, a repris normalement, a communiqué la Stib peu après 9h30.

"Des travaux ont eu lieu durant la nuit dans les tunnels et plusieurs câbles n'ont pas été bien raccrochés, ce qui empêche le passage des trains", avait expliqué à l'agence Belga Françoise Ledune, porte-parole de la Stib, en début de matinée. Le premier train a touché un des câbles, bloquant derrière lui tous les autres métros.

Les réparations ont pris du temps, ce qui a quelque peu compliqué la mobilité sur les lignes 1 et 5 durant l'heure de pointe matinale. La Stib conseillait dès lors aux voyageurs de remonter en surface et de prendre un bus. Des agents ont été mobilisés pour informer et orienter les navetteurs.