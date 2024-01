La circulation des trains interrompue entre Bruxelles et Nivelles les 13 et 14 janvier

Le trafic ferroviaire sera interrompu dans les deux sens le samedi 13 et dimanche 14 janvier entre Bruxelles et Nivelles, annonce jeudi Infrabel. Cette interruption doit permettre au gestionnaire du réseau ferroviaire d'effectuer des travaux de renouvellement des infrastructures (voies, caténaires et signalisation) à proximité de l'ancienne gare de Baulers, dans le cadre du chantier du RER et de la mise à 4 voies de la ligne.