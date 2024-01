La circulation des trains reprend normalement après trois jours de grève en Allemagne

L'action de protestation des conducteurs de trains de passagers avait débuté mercredi matin, tandis que celle des conducteurs de trains de marchandises avait déjà commencé mardi soir. Le syndicat entend dénoncer l'échec de négociations sur les salaires et le temps de travail. Depuis le début de ces discussions, début novembre, la GDL a déjà mené deux grèves de 24 heures. Chacune d'entre elles a provoqué d'importantes perturbations de la circulation ferroviaire.

De nouvelles négociations salariales entre la direction et le syndicat ne sont pas prévues pour le moment. "Maintenant que la grève est terminée, nous donnons à l'entreprise un peu de temps pour revenir à la raison", a déclaré vendredi soir Claus Weselsky, secrétaire général de la GDL. "Si ce n'est pas le cas, une nouvelle grève suivra. Celle-ci durera plus longtemps et touchera encore plus durement l'entreprise."