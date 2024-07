La Commission impose jusqu'à 38% de surtaxes sur les voitures électriques chinoises

Au terme d'une enquête ouverte en septembre 2023, la Commission européenne a conclu que la production de véhicules électriques à batterie en Chine bénéficiait de subventions déloyales, ce qui représente une menace de préjudice économique pour les producteurs européens.

Dès le vendredi 5 juillet, les droits de douane appliqués seront compris entre 17% et 37,6%, en fonction du taux de subvention perçu par les constructeurs et leur degré de coopération à l'enquête. Ces tarifs s'ajoutent aux taxes douanières actuelles de 10%. Ils seront déposés sous la forme d'une garantie bancaire et ne pourront être prélevés que si les surtaxes deviennent définitives.