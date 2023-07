La compagnie easyJet supprime 1.700 vols cet été à l'aéroport de Londres Gatwick

La compagnie aérienne easyJet a supprimé 1.700 vols en juillet, août et septembre à l'aéroport de Londres Gatwick, rapportent plusieurs médias britanniques dont The Sun et le Daily Mail. Quelque 180.000 passagers sont concernés par cette décision, mais un vol alternatif a déjà été trouvé pour la plupart d'entre eux. Aucune solution n'est encore en vue pour 9.000 personnes environ.