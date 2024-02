La Confédération paysanne s'indigne après l'évacuation par les forces de l'ordre de ses blocages

"On est en train de se faire évacuer par les forces de l'ordre, qui sont venues avec de gros moyens. On se fait déloger alors qu'on était tout à fait pacifiques", a déploré Jean-François Guitton, secrétaire général de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique, en précisant "qu'il ne reste pas une trace" du passage des quelque 80 manifestants.

Le site a été évacué "en raison des troubles à l'ordre public et des risques de pénuries et de pertes de produits frais", selon la préfecture de Loire-Atlantique. "Un individu s'est néanmoins rebellé et a été interpellé pour outrage et rébellion".

La Confédération paysanne s'est indignée du "choix du gouvernement de traiter différemment les mobilisations et les organisations syndicales", dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait donné tout au long du mouvement des consignes aux policiers et gendarmes pour laisser faire les barrages et actions d'agriculteurs, à moins qu'ils essaient de se rapprocher de Rungis ou de Paris.