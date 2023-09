La coopérative Belorta met la main sur sa concurrente Belgische Fruitveiling

Belorta CV, dont le siège social est situé à Sint-Katelijne-Waver (Wavre-Sainte-Catherine, province d'Anvers), est active dans la vente de fruits et légumes. BelOrta possède des succursales à Sint-Katelijne-Waver (Wavre-Sainte-Catherine,), Visé, Fernelmont, Saint-Trond, Zellik et Borgloon (Looz). Belgische Fruitveiling CV (BFV), dont le siège social est situé à Saint-Trond, est principalement active dans la vente de fruits durs et ne vend aux enchères qu'une quantité limitée de légumes. BFV possède des succursales à Saint-Trond, Glabbeek, Zoutleeuw et Vrasene.

"Les deux parties vendent des produits à des entreprises d'exportation et d'importation, à des grossistes et des détaillants, et à l'industrie de transformation. Outre l'organisation de la vente des produits de leurs associés, elles fournissent également des services de soutien en matière de marketing, de développement de produits, de logistique, de finances et d'administration, de contrôle de la qualité, de technologies de l'information et de la communication et d'autres services, tels que la réfrigération, le triage et l'emballage", observe encore l'ABC pour qui la concentration notifiée "ne soulève pas d'opposition".