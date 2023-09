La Cour constitutionnelle annule un article de loi taxant la navigation maritime

Elle a estimé que l'article 81 de cette loi du 21 janvier 2022 "viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, et doit être annulé".

La SA Société d'Exploitation du Pioneering Spirit d'Essen (province d'Anvers) avait déposé un recours en annulation contre deux articles de cette loi (les 79 et 81) modifiant l'article 116 de la loi-programme du 2 août 2002. Elle reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir de mesure transitoire concernant le crédit d'impôt pour recherche et développement (ou crédit d'impôt R&D) constitué préalablement à la période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021, de sorte que les actes juridiques posés durant cette période ont des conséquences fiscales non prévisibles.