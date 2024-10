La création d'entreprises en baisse de 10% en un an

Au 31 décembre 2023, la Belgique comptait 1.169.062 entreprises assujetties à la TVA, précise Statbel. Le nombre d'entreprises ayant cessé leurs activités s'élevait l'an dernier à 88.537 unités, soit 13,4% de plus qu'en 2022.

Depuis 2017, le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques est celui comportant le plus d'entreprises. Elles étaient 232.018 fin 2023, soit 3,5% de plus qu'un an plus tôt. C'est également l'un des secteurs où l'on a observé le plus de créations en 2023 avec 22.810 créations d'entreprises pour 14.814 radiations.