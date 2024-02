La crise du logement s'aggrave en France, alerte la Fondation Abbé Pierre

Saturation de l'hébergement d'urgence, difficultés d'accès au logement social et privé: la crise du logement s'aggrave en France et touche de nouveaux publics, alerte mercredi la Fondation Abbé Pierre, qui dénonce l'absence de réponse du gouvernement.

La crise touche d'une part les populations les plus fragiles.

La Fondation Abbé Pierre s'inquiète ainsi d'une hausse des expulsions locatives, qui ont atteint un niveau record en 2022 (17.500), selon son rapport annuel sur le mal-logement publié mercredi.

De même, le nombre de personnes à la rue augmente, en particulier celui d'enfants. Plus de 8.300 personnes, dont 2.800 mineurs ont été refusés chaque soir par le 115 à l'automne dernier, contre 6.300 un an plus tôt.