La croissance belge résiste en dépit des difficultés du secteur industriel, selon la FEB

Au troisième trimestre 2023, l'économie belge a connu une croissance plus importante que prévu, soit une augmentation de 0,5% par rapport au deuxième trimestre. Par conséquent, le PIB belge s'est légèrement apprécié, pour atteindre 1,5%.

Cette croissance est principalement due aux bons résultats du secteur des services. Selon la FEB, la demande est stimulée par une forte croissance de la consommation des ménages, entrainée à la hausse par l'indexation automatique des salaires et une situation favorable sur le marché du travail. Les secteurs de l'horeca, du tourisme et de l'évènementiel ont notamment enregistré de très bons résultats, avec une progression de plus de 2,5% en 2023.