La croissance de Tesla plus lente, avant l'arrivée de la prochaine génération fin 2025

Le constructeur de véhicules électriques américain Tesla a prévenu mercredi que le rythme de croissance des volumes allait ralentir en 2024, dans l'attente du lancement "le plus tôt possible" de la prochaine génération de ses véhicules.

D'ici là, le rythme de croissance des produits de stockage d'énergie (batteries géantes Powerwall et Megapack) devrait être supérieur à celui des véhicules.

Tesla a annoncé le 3 janvier avoir livré dans le monde 484.507 véhicules électriques au quatrième trimestre 2023, et 1,81 million sur l'ensemble de l'année (+38% sur un an), dont 1,2 million de Model Y qui est présenté par Tesla comme le véhicule le plus vendu au monde, toutes catégories de motorisation confondues.

Si Tesla a conservé sa première place mondiale sur l'année, l'entreprise américaine a été doublée par le chinois BYD sur le dernier trimestre (526.409 véhicules électriques livrés entre octobre et décembre, et 1,57 million en 2023).