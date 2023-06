La CSC Transcom sensibilise contre la fatigue des conducteurs sur les aires d'autoroute

Des membres de la CSC Transcom mènent une action, mercredi, sur plusieurs aires d'autoroute du pays, notamment à Nivelles (Brabant wallon) et à Barchon (Liège) pour sensibiliser à la problématique de la fatigue des professionnels de la route. Des tracts sont distribués aux chauffeurs routiers et au grand public, rappelant notamment qu'une étude a établi que 60% des conducteurs professionnels conduisent régulièrement en état de fatigue.

L'action menée en collaboration avec la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) vise à revendiquer de meilleures conditions de travail, une rémunération couvrant toutes les tâches liées au travail de transporteur, et l'application des règles existantes.

Le 21 juin a été choisi symboliquement parce qu'il s'agit du jour le plus long de l'année, afin de souligner que chaque jour est très long pour les conducteurs professionnels. Face à la pénurie de conducteurs professionnels en Europe, cette question de la fatigue de ces professionnels est de plus en plus aiguë. L'ETF estime que l'amélioration des conditions de travail des conducteurs est essentielle pour retenir et attirer de nouveaux chauffeurs, en plus d'améliorer le bien-être des professionnels et la sécurité routière en général.