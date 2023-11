La décrue se poursuit dans le Pas-de-Calais, de retour en viglance jaune

"Les faibles pluies des derniers jours et l'accalmie d'aujourd'hui permettent une baisse des niveaux sur les cours d'eau", souligne vendredi matin dans son dernier bulletin l'organisme Vigicrues, qui anticipe des "pluies modérées" samedi.

Toujours sous l'eau, après avoir subi durant deux semaines des intempéries exceptionnelles et des inondations dévastatrices, le Pas-de-Calais connaît enfin une amélioration avec un retour vendredi matin en vigilance jaune aux crues, même si des pluies sont attendues samedi.

La décrue reste lente dans le département, connu pour ses vastes zones de marais, mais la Canche et la Lys, les deux rivières les plus à risque ces derniers jours, ne sont plus en vigilance orange aux crues, malgré des "débordements localisés".

Dans les marais de Guînes, à 15 km de Calais, le niveau de l'eau est stable vendredi matin. Les routes et les maisons, vides de leurs occupants, restent inondées, sous un ciel bleu et dégagé, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Je suis revenu mercredi. L'eau est toujours à 70 cm devant ma maison, et entre 1 m et 1m20 derrière", se résigne François Caillet, les bottes dans l'eau.