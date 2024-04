La demande de composants pour l'IA dope les résultats de Samsung au 1er trimestre

De janvier à mars, le bénéfice d'exploitation de Samsung a atteint 6.610 milliards de wons (4,5 milliards d'euros), contre 640 milliards un an plus tôt, selon un communiqué.

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé mardi avoir quasiment multiplié par dix sur un an son bénéfice d'exploitation au premier trimestre 2024, grâce à une robuste demande en mémoires et autres produits à forte valeur ajoutée utilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle générative.

Le bénéfice net (part du groupe) a été multiplié par presque cinq à 6.620 milliards de wons, pour un chiffre d'affaires en hausse de 12,8% sur un an à 71.920 milliards de wons (48,8 milliards d'euros).

Ces résultats battent les prévisions des analystes, qui s'attendaient en moyenne à un bénéfice net de 4.990 milliards de wons, selon un sondage effectué par la firme de données financières Yonhap Infomax.

Le secteur des semi-conducteurs, dont Samsung et un des plus grands producteurs mondiaux, a renoué avec les bénéfices et s'est développé "en répondant à la demande dans les domaines des serveurs, du stockage, des PC et des téléphones portables", selon le groupe.