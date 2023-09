La direction de l'aéroport de Bruxelles-Charleroi prend acte du préavis de grève

"La direction a proposé l'octroi d'une prime unique de pouvoir d'achat de maximum 750 euros par travailleur - soit le plus haut montant légalement admissible pour le chèque consommation. La proposition de signature d'une convention collective avait pour seul but de ne pas attendre les négociations en cours au niveau sectoriel. Cette proposition est plus intéressante, tant au niveau du montant que des conditions d'octroi, que ce qui est discuté au niveau des commissions paritaires 140.04, 226 et 127 applicables à l'aéroport", explique la direction.

Ce montant viendra en supplément du bonus salarial déjà prévu par une CCT 90.