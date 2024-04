La direction de Van Hool communiquera au personnel vers 11h00

Depuis, le personnel n'est plus tenu de venir travailler mais beaucoup de travailleurs et travailleuses étaient présents mardi matin. "En tant que syndicats, nous avons appelé le personnel à venir car nous trouvons important que les personnes soient informées directement de la situation", a expliqué Kim Samison, du syndicat chrétien ACV.

On ignore si davantage d'informations seront communiquées sur (le choix) d'éventuels repreneurs et sur leurs plans concrets concernant l'activité et les emplois de la société. Van Hool ne prévoit pas de tenir de conférence de presse pour l'instant.

Pour l'instant, quatre candidats ont exprimé leur intérêt pour la reprise (partielle) de Van Hool.