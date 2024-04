La direction et les syndicats parviennent à un accord pour les ouvriers de production

Sur les 39 postes initialement menacés chez Barry Callebaut après l'annonce du plan "BC Next Level" le 26 février, moins de 5 licenciements seront finalement effectifs grâce à un accord trouvé entre la direction et l'ACLVB/CGSLB à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu lundi, a annoncé le syndicat libéral.

"En privilégiant le dialogue et en adoptant une position claire, nous avons réussi à éviter plus de 30 licenciements secs. Nous sommes passés de près de 40 emplois menacés à moins de 5 !", s'est félicité Kurt Marysse, secrétaire permanent de l'ACLVB, syndicat majoritaire au sein de l'entreprise.

Ce conseil d'entreprise extraordinaire a eu lieu chez le chocolatier afin de clarifier l'impact du plan "BC Next Level" sur les ouvriers de production. Lors de l'annonce de ce plan le 26 février dernier, 39 postes étaient menacés. Néanmoins, grâce aux négociations "intenses" menées par l'ACLVB, un accord a été trouvé avec la direction.

Ce dernier explique poursuivre le dialogue avec la direction "afin de préserver un maximum d'emplois, y compris parmi les employés et les cadres".

En février dernier, la multinationale a fait part de son intention de réduire ses coûts de 250 millions d'euros pendant deux ans et de supprimer 2.500 emplois dans le monde. En Europe, elle prévoit de licencier 700 personnes, dont 500 en Belgique.

La plus grande usine de Callebaut en Belgique se trouve à Wieze, en Flandre orientale, et emploie environ 1.200 personnes. Le géant du chocolat détient également un centre de distribution mondial à Lokeren, en plus de son usine de production à Hal.