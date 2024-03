La direction s'engage à soutenir les travailleurs concernés par les licenciements

La semaine dernière, les syndicats européens avaient évoqué une "rupture de confiance" après avoir découvert l'absence du CEO, Peter Feld, lors d'une réunion à Anvers.

Un comité d'entreprise sera organisé vendredi pour donner davantage d'informations aux travailleurs concernés par cette restructuration, explique la direction. "Nous nous engageons pleinement à fournir tout le soutien nécessaire à nos employés qui seront concernés" par le plan de restructuration, ajoute-t-elle. "Notre priorité est désormais un dialogue social constructif avec les conseils d'entreprise locaux et le conseil d'entreprise européen. De cette manière, nous voulons informer et consulter de façon plus concrète, et apporter des éclaircissements à tous les collègues concernés le plus rapidement possible."