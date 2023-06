La dissolution des Soulèvements de la terre prononcée en Conseil des ministres

Le gouvernement y liste une série d'actions menées par le mouvement et ayant entraîné des "destructions matérielles" et "des agressions physiques contre les forces de l'ordre".

Le collectif, qualifié de "groupement de fait" par le gouvernement, se fonde "sur les idées véhiculées par des théoriciens, prônant l'action directe et justifiant les actions extrêmes allant jusqu'à la confrontation avec les forces de l'ordre", poursuit le décret.

Cette "provocation" aux "agissements violents contre les personnes ou les biens" est "d'autant plus suivie d'effets" que SLT "utilise largement" les "réseaux sociaux pour donner à ses mots d'ordre la plus large audience possible et valoriser ces modes d'actions violents", ajoute le texte.