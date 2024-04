La distribution du courrier et des journaux probablement encore perturbée mardi

La distribution du courrier, des colis et des journaux par les facteurs de bpost sera probablement encore perturbée mardi en Wallonie et à Bruxelles après l'avoir été fortement durant la journée de lundi, laissaient entendre en soirée les syndicats de l'entreprise postale.

Dès 22h00 ce lundi soir, ce sont en effet les activités de transport qui seront à l'arrêt et la grande majorité des camions ne pourront donc pas sortir pour emporter le courrier et les colis vers les bureaux de distribution, expliquent Thierry Tasset, secrétaire général de la CGSP Poste, et Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes.

Il faudra également voir si les travailleurs qui se sont mobilisés lundi au sein des bureaux de distribution en Wallonie et à Bruxelles -et qui, pour certains, sont allés bloquer les centres de tri de Liège X et Charleroi X- auront la volonté de reprendre le travail mardi, poursuivent les représentants des syndicats socialiste et chrétien.