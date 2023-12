La dotation annuelle du TEC passe à 987 millions dans le nouveau contrat de service public

Le gouvernement wallon a approuvé la nouvelle mouture du contrat de service public qui décrit les engagements et les priorités du TEC, dont le nom juridique est Opérateur de transport de Wallonie (OTW), pour les cinq prochaines années (2024-2028), a indiqué samedi le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry. La dotation annuelle du TEC passera notamment de 787 à 987 millions d'euros. Le texte du contrat a été validé par le Conseil d'administration (CA) du TEC et sera signé officiellement par la région wallonne et le TEC mi-janvier.

Le nouveau contrat de gestion contient 22 indicateurs de suivi. Ceux-ci visent principalement l'augmentation de la satisfaction et de la fréquentation des usagers, le développement de l'offre et un service de meilleure qualité ainsi qu'une coordination avec les autres opérateurs de transports ou encore des véhicules moins polluants. En outre, le nouveau contrat poursuit et finance les projets du tram de Liège et ses extensions, ainsi que l'extension du métro léger de Charleroi ou encore le bus à haut niveau de service (Busway) à Liège, Mons et Charleroi. Il intègre aussi les exigences de la directive européenne "Clean vehicles" qui impose des quotas de véhicules propres, est-il précisé dans un communiqué.

"Ce nouveau contrat de service permet de poursuivre dans le temps les investissements nécessaires au développement de l'offre et à l'amélioration de la qualité du réseau, que ce soit pour la fiabilité, la ponctualité ou les informations en temps réel par exemple", a déclaré le ministre de la Mobilité.