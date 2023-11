La FAO ajoute les Territoires palestiniens aux zones nécessitant une aide alimentaire

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a ajouté vendredi les Territoires palestiniens à la liste des pays et territoires nécessitant une aide alimentaire extérieure.

"En Palestine, selon l'Aperçu des besoins humanitaires pour 2023, 1,5 million de personnes (28% de la population) étaient estimées en situation d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitant une assistance immédiate entre mai et juillet 2022 (période de la collecte des données, NDLR): 1,2 million de personnes dans la bande de Gaza et 353.000 personnes en Cisjordanie", rappelle l'agence.

"L'escalade du conflit en octobre 2023 est susceptible d'accroître les besoins d'aide humanitaire et d'assistance d'urgence, alors que l'accès aux zones touchées reste une préoccupation", ajoute la FAO dans son rapport sur les Perspectives de récolte et situation alimentaire publié trois fois par an.