La Fashion week de Paris joue en ouverture la mode à portée de tous

C'est le festif Alsacien de 29 ans Victor Weinsanto, surnommé le "Jacquemus de l'Est", qui a ouvert le bal dans l'après-midi sur le toit du Centre Pompidou pour un show autour de Le Filip, qui a remporté l'édition 2024 de l'émission télévisée Drag Race France.

A peine remise des Jeux olympiques et paralympiques, Paris a pris lundi le relais des défilés de prêt-à-porter féminin printemps-été 2025, avec une Fashion week débutant par la jeune garde et un événement exceptionnellement ouvert à tous.

Jane Fonda infatigable en combinaison argentée disco, Eva Longoria en mini-robe bouffante blanche, Kendall Jenner en rouge et surtout blonde fatale, mais aussi plusieurs athlètes paralympiques et des dizaines d'influenceuses inclusives des quatre coins du monde...

Sous la pluie et les rafales de vent, ses combinaisons de mesh bariolées et top en filet rose ont donné un aperçu littéralement à contre-temps de ce qui se portera l'été prochain.

"L'idée est de pouvoir rendre accessible et de démocratiser tout ce que le public ne voit jamais de ce moment de Fashion week: les plus beaux lieux, les plus belles tenues et les plus belles mises en beauté", a indiqué à l'AFP Delphine Viguier, directrice générale de L'Oréal Paris.

Cette génération de créateurs indépendants, avec un fort message LGBTQ et engagés politiquement, s'était déjà retrouvée sur le devant de la scène lors des différentes cérémonies des Jeux dans la capitale, avec une visibilité mondiale inespérée.

Après New York, Londres et Milan, 106 marques participeront à Paris à 66 défilés et à une quarantaine de présentations de collections.

JULIEN DE ROSA

Mardi, retour aux grands noms du luxe: les ténors français Christian Dior et Saint Laurent présenteront leurs créations.

Cette saison est aussi marquée par de nombreuses turbulences au sein des grandes maisons. Avec les résultats des groupes du luxe LVMH et Kering en légère baisse, les restructurations font trembler les tables de travail des designers et génèrent un festival de rumeurs non confirmées: Hedi Slimane, Tom Ford ou Jacquemus chez Chanel, John Galliano sur le départ de Maison Margiela...