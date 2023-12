La FEB propose la suppression de l'indexation automatique des salaires d'ici à 2030

La Fédération des entreprises de Belgique a présenté lundi son mémorandum électoral en vue des différents scrutins prévus en 2024. L'objectif est de rendre le pays "plus fort" et de le ramener dans le peloton de tête européen grâce à un plan global et holistique de mesures, regroupées en dix priorités. Parmi celles-ci figure notamment la suppression de l'indexation automatique des salaires et de la norme salariale.

L'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, constate que tous les 10 à 15 ans, une intervention politique est nécessaire face à la situation économique de la Belgique, à l'image du saut d'index décidé par le gouvernement Michel en 2015. Le handicap salarial de la Belgique par rapport aux pays voisins était alors de 16% en 2014. Il était retombé, pour désormais à nouveau avoisiner les 15%.

"On peut reporter le problème 'ad vitam aeternam'. Mais, moi, je veux à tout prix éviter que les marchés financiers prennent la Belgique dans leur collimateur. Si l'Italie devait y passer, après ce serait nous. Et une intervention des marchés, ce serait la pire des choses. Tout le monde en serait la victime", prévient-il.

"Il y a des bugs dans notre système", a illustré le patron de la FEB. "Soit on fait un 'reboot' et on le redémarre, soit on ne le fait pas et le système se crashe."