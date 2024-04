La fédération belge des autobus demande de la clarté sur la flotte de véhicules Van Hool

La fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (FBAA) a appelé la société néerlandaise VDL à donner plus d'éclaircissements sur la flotte de véhicules de Van Hool après la faillite de l'entreprise. Plus d'un millier de véhicules sont concernés, estime la FBAA.

"La continuité des services ne doit pas être compromise", avertit Pieter Van Bastelaere, CEO de la FBAA. "L'absence de livraisons, le manque de pièces de rechange et la disparition du service après-vente pourraient nuire à De Lijn et au Tec (les sociétés flamande et wallonne de transports en commun, NDLR), tout comme aux voyages touristiques en autocar". Le CEO demande plus de précisions sur ce que va devenir la flotte actuelle de Van Hool, composée de 1.044 bus, autocars et autres véhicules commandés.

La fédération représentant près de 300 entreprises se pose de nombreuses questions après l'accord de principe avec VDL et Schmitz Cargobull, révélé mercredi soir. Les bus et autocars commandés auprès de Van Hool seront-ils encore terminés et livrés ? Les opérateurs récupéreront-ils les avances versées ? Des sommes importantes sont en jeu, prévient la FBAA.