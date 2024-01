La Fédération wallonne des titres-services dénonce les agissements de Federgon

La Fédération wallonne des entreprises d'insertion, InitiativES a marqué vendredi son profond désaccord avec les deux autres fédérations d'employeurs du secteur des titres-services, Federgon et Vlaams Platform DCO ASBL, qui ont récemment dénoncé unilatéralement les conventions collectives de travail (CCT) relatives à la prime de fin d'année et à l'allocation de chômage. "Il s'agit de méthode de négociations de voyous, dans laquelle le pouvoir d'achat des travailleurs sert de monnaie d'échange", s'insurge InitiativES dans un communiqué.

"Pour certaines entreprises, le profit n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour atteindre d'autres finalités axées sur du long terme: impact social positif, création d'emplois durables et de qualité, redistribution des richesses pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, travailleurs y compris", précise-t-elle

Cette dernière déplore également les récentes critiques émanant de certaines entreprises et de Federgon à l'encontre de la réforme wallonne des titres-services. "Cette réforme opère un retour vers les fondamentaux du titre-service qui pour rappel est largement subventionné par les pouvoirs publics. Il est donc essentiel que le système soit régulé. Les règles en place permettent à chaque contribuable de bénéficier du service à prix raisonnable, protègent les travailleurs et évitent les surprofits. Le modèle ultra-libéral prôné par Federgon va totalement à l'encontre de ces principes", dénonce InitiativES.

"Il est temps de se rappeler que les titres-services sont une politique d'emploi qui est financée à près de 70% par le pouvoir public et que cette politique d'emploi doit retrouver sa vocation première qui est la création d'emplois de qualité, durables ou tremplins, et non pas un moyen de financer certains holdings, parfois financiers, ou grands groupes intérimaires faisant peu de cas du bien-être de leurs travailleurs", conclut InitiativES.