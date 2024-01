La feuille de route du TEC est tracée pour 2024-2028

Le contrat de service public qui définit, pour les cinq prochaines années, les priorités et engagements du TEC et de la Région wallonne, a été signé jeudi à Jambes (Namur) par Philippe Henry, Vice-Président et ministre wallon du Climat, de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, Etienne Willame, directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures, Nicolas Martin, président du conseil d'administration du TEC, et Jean-Michel Soors, administrateur général du TEC.