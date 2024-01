La FGTB plaide pour sortir l'agriculture des accords internationaux de libre-échange

La FGTB wallonne exprime mardi sa solidarité avec le mouvement de colère des agricultrices et agriculteurs. Le syndicat appelle à sortir l'agriculture des accords internationaux de libre-échange négociés par l'Union européenne et à instaurer des processus de régulation des marchés.

L'organisation syndicale socialiste souligne que la situation professionnelle, financière et sociale des agriculteurs ne cesse de se dégrader "pour atteindre un point critique". "Le modèle familial, respectueux des sols et des humains, typique de l'agriculture wallonne est en train de disparaître au profit d'une gestion industrielle et hors sol de notre alimentation", observe-t-elle.

Le syndicat dénonce le rôle des entreprises multinationales qui "fixent les conditions du marché et font la loi". "Elles sont les seules gagnantes de ce fonctionnement: les agriculteurs doivent produire dans des conditions sociales indécentes et les consommateurs se voient imposer une alimentation standardisée et dégradée", explique-t-il.