La filiale d'Orange hey ! propose désormais l'internet fixe

Deux ans après son lancement, la marque de télécommunications hey !, filiale d'Orange, propose désormais un service d'internet fixe en plus de son offre mobile, annonce jeudi l'opérateur.

"En ajoutant la formule "internet only" à son offre, hey! sera désormais en mesure de répondre encore mieux aux besoins de son groupe cible (particuliers et petites entreprises, NDLR) en étant présent à la fois sur les segments de marché de l'internet mobile et de l'internet fixe", peut-on lire dans un communiqué d'Orange.

Pour l'internet fixe, hey ! promet "une vitesse de téléchargement de 150 Mbps (10 Mbps en upload) sur le réseau hybride fibre coaxial d'Orange, des données illimitées et des prix compétitifs".