La filière bois wallonne pèse plus de 9.000 entreprises et près de 20.000 emplois directs

La filière bois en Wallonie compte plus de 9.140 entreprises et pèse plus de 19.700 emplois directes, deux nombres en hausse ces dernières années, selon des statistiques compilées pour le Panorabois 2024 par la Filière Bois Wallonie. Ce petit opuscule, qui renferme une mine d'informations sur la filière bois du sud du pays, a été présenté mardi à l'occasion des démonstrations forestières de la Foire agricole de Libramont, à Bertrix.

Sur les 9.143 "entreprises", précisément, de la filière, 4.871 sont des personnes physiques et 4.272 des personnes morales. Les 19.711 emplois directs se répartissent entre 12.784 salariés et 6.927 indépendants.

Malgré le fait que l'étendue forestière est beaucoup plus grande au sud du pays, la filière bois flamande compte beaucoup plus d'entreprises (19.511) et davantage d'emplois directs (55.622). Tant en Flandre (57,9%) qu'en Wallonie (42,7%), c'est le sous-secteur de la menuiserie qui compte le plus de sociétés.