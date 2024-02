La FJA exprime son soutien à la proposition de loi PS sur les prix agricoles

"Actuellement, il y a un fameux dysfonctionnement dans les négociations des prix: c'est l'agroalimentaire qui achète et non les agriculteurs qui vendent ! (...) Nous soutenons la proposition de loi qui est sur la table du Parlement, elle est nécessaire pour notre secteur", ont indiqué Guillaume Van Binst, secrétaire général, et Florian Poncelet, président, à l'issue d'une rencontre avec le groupe PS de la Chambre.

À la suite des manifestations d'agriculteurs, le PS (majorité) a déposé une proposition de loi portée par le député Patrick Prévot. Celle-ci veut que l'Observatoire des prix calcule le coût de production des produits agricoles, que ce soient les agriculteurs qui proposent le contrat et le prix, en considérant leurs coûts de production avec les estimations de l'Observatoire de prix comme base de négociation, que la vente de produits alimentaires à perte soit interdite et que les prix dans la distribution soient encadrés.