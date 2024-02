La FJA n'entend pas baisser les bras et cible les centres de distribution

La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) va poursuivre ses actions, en ciblant les dépôts d'enseignes de la grande distribution, a déclaré son président, Florian Poncelet, à l'issue de la journée de manifestation à Bruxelles et d'une rencontre jugée "décevante" avec des responsables européens.

Environ 1.300 tracteurs et plusieurs milliers d'agriculteurs ont rallié jeudi la capitale, et le quartier européen, pour faire entendre leurs revendications: des prix justes payés aux agriculteurs, moins de charges administratives, plus de souplesse dans l'application des normes environnementales, la fin des accords de libre-échange comme celui en négociation avec le Mercosur...

Alors que des centaines de tracteurs quittaient Bruxelles en fin d'après-midi, Florian Poncelet estime que la manifestation "s'est bien passée", sans gros incident à déplorer.

"Notre détermination est plus grande encore ce soir que ce matin", conclut Florian Poncelet, pour qui la motivation dans les rangs de la FJA est "impressionnante."