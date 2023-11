La flexibilité s'installe parmi les principales attentes des jeunes travailleurs

Plus de sept jeunes de 17 à 28 ans sur dix, qu'ils soient travailleurs ou étudiants de l'enseignement supérieur, considèrent le manque de flexibilité d'un employeur comme un inconvénient majeur, rapporte lundi une étude de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique) réalisée avec AG et iVox. Quelque 70% d'entre eux s'attendent à des horaires flexibles et 60% souhaitent que leur employeur autorise le télétravail.

Selon les résultats de l'enquête présentée en marge du forum FEB "Young Talent in Action XXL", environ 70% des jeunes travailleurs se disent également intéressés par une semaine de quatre jours comme envisagée dans le deal pour l'emploi (même nombre d'heures de travail prestées sur moins de jours).

Les employeurs se rendent d'ailleurs de plus en plus compte de ces attentes de flexibilité. D'après l'étude, 29% d'entre eux indiquent que les plus jeunes acceptent d'être joignables en dehors des heures de travail, contre 38% en 2022. La grande majorité des employeurs précisent d'ailleurs déjà proposer le télétravail (91%) et des horaires flexibles (92%) au moins à certains de leurs collaborateurs.