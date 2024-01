La FNSEA appelle au "calme et à la détermination" avant une "semaine de tous les dangers"

"On appelle tout le monde au calme et à la détermination", a déclaré M. Rousseau, disant ne pas vouloir un drame comme celui de Pamiers (Ariège) où une agricultrice et sa fille ont été tuées mardi sur un barrage: "pas question qu'il y ait d'autres accidents".

"Personne n'a intérêt à ce que ça dégénère. On est des gens responsables", mais "il n'y aura pas d'esprit de recul", a rétorqué M. Rousseau, en s'en prenant aussi à la stratégie de communication de Gabriel Attal, venu sur le terrain vendredi et dimanche.

Plus tôt dimanche, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a professé une "tolérance zéro sur les violences et les dégradations", tout en disant douter qu'un blocage d'accès routiers à Paris serve les "intérêts des agriculteurs".

"On n'a pas bien vécu ce qui s'est passé la semaine dernière: la com', les caméras, le ballot de paille et tout ça, ce n'est pas notre truc. Ce qu'il nous faut nous, c'est des décisions dont on sent qu'elles changent le logiciel", a ironisé le patron de la FNSEA.

"Le Premier ministre, en déplacement en Indre-et-Loire (dimanche matin NDLR), a dit +on comprend que peut-être, il faut aller plus loin+. Je lui confirme, il faut aller beaucoup plus loin", a-t-il ajouté: "tant que ces demandes ne seront pas satisfaites, la mobilisation sera totale".