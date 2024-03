La FNSEA veut une accélération sur le stockage de l'eau et la transmission des fermes

Le président du syndicat agricole majoritaire FNSEA, qui veut que l'Etat s'attaque "aux gros sujets", réclame une accélération sur la question du stockage de l'eau et des "mesures fiscales" permettant de moderniser et de transmettre les exploitations, dans un entretien aux Echos publié mardi.

Rappelant qu'Emmanuel Macron avait fait en 2017 "de la montée en gamme une priorité", M. Rousseau attend désormais de voir si le président "veut nous fixer une nouvelle ambition collective".

Appelant l'exécutif à "s'attaquer aux gros sujets", il évoque d'abord la question du stockage de l'eau. Après les pluies abondantes de l'hiver, "rien ne dit que dans quatre mois, on n'aura pas une sécheresse (...). Il faut commencer par rendre notre administration et nos procédures bien plus efficaces. Cela peut passer par des arrêtés ou du réglementaire, et donc aller vite", affirme-t-il.

"Dans la Vienne, des agriculteurs cherchent depuis douze ans à faire avancer un dossier de stockage, avec un permis purgé de tout recours. Attendre aussi longtemps, ce n'est pas acceptable", estime-t-il.