La Force aérienne perçoit son septième et ultime Airbus A400M

La Force aérienne a pris livraison vendredi de son septième et dernier avion de transport Airbus A400M Atlas qui vient porter à plein effectif (huit appareils) l'unité binationale belgo-luxembourgeoise qui opère au départ de la base aérienne de Melsbroek, a-t-on appris de sources concordantes.

Cet avion, immatriculé CT-08, s'est posé vers 16h30, dans la grisaille, à l'aéroport de Bruxelles-National en provenance directe de Séville (sud de l'Espagne) où il a été assemblé, selon un "spotter" (passionné d'aviation) qui a assisté à son atterrissage et l'a photographié.

Cet appareil est l'ultime Airbus destiné à la 'Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit A400M' (BNU A400M, aussi connue sous le nom de 20e escadrille), désormais forte de huit avions et basée à Melsbroek. Porteur du numéro de construction MSN 133, il avait effectué son premier vol le 31 août dernier à Séville.

Les huit Atlas de la BNU - qui a la particularité d'être commandée par un officier luxembourgeois, le major Dan Olsem - ont été livrés entre octobre 2020 et janvier 2024. Ils avaient été commandés en 2003 par la Belgique et le Luxembourg pour plus d'un milliard d'euros, pour remplacer la flotte de C-130, construits par le groupe américain Lockheed Martin, après près de 50 ans de service sous les cocardes belges.

L'A400M, équipé de quatre puissants turbo-propluseurs, offre une capacité d'emport 1,5 fois supérieure à celle d'un C-130, tout en ayant une plus grande autonomie et une vitesse nettement plus élevée.