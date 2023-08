La France suffoque sous une canicule intense et exceptionnelle pour août

"Les gens consomment pastèques, melons. Avec cette chaleur, ils n'ont pas envie de manger autre chose"", souffle Estella Rey, 65 ans.

Sur le pont dès 03h30 pour charger caisses de fruits et légumes avec l'aide d'une seule employée, elle remballe à la mi-journée avant de refaire 45 mn de route en pleine chaleur jusqu'à Nonac. "On est contentes de rentrer au frais à la maison !", ajoute-t-elle, soulignant toutefois que "ça a été pire l'an dernier: on a eu chaud à partir de mai, ça a été plus long".

Les canicules à répétition sont, selon les scientifiques, un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s'allonger, s'intensifier.