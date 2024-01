La France toujours en retard dans les renouvelables, malgré les progrès du solaire

A rebours des objectifs climatiques et européens, la France reste en retard dans le déploiement du solaire et de l’éolien, les deux principales sources d'essor de l'électricité verte, même si le photovoltaïque bénéficie d'un net engouement.

"Il y a quelques années encore on allait dans le mur!", note un des auteurs, Frédéric Tuillé, qui relève un "changement de dynamique".

Le solaire s'est redressé "de façon spectaculaire", souligne le rapport, réalisé avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'Ademe, l'agence de la transition écologique.

Il affichait à fin septembre 2023 plus de 70 GW d'installations électriques renouvelables, qui sont à 37% des barrages, construits il y a des dizaines d'années. Les autres principales filières sont l'éolien (22,5 GW) et le solaire photovoltaïque (19 GW).

Le secteur a installé 8 GW en trois ans, soit autant que sur la période 2012-2020. Un succès porté par les grandes toitures et l’autoconsommation des particuliers, artisans, entreprises, collectivités... désireux de s'assurer un approvisionnement et des prix stables et prévisibles dans un contexte de crise de l'énergie.

A 19 GW fin septembre et 19,5 GW attendu fin 2023, le photovoltaïque devrait s'approcher de l'objectif fixé par l'Etat de 20,1 GW à fin 2023, note le bilan.

En revanche, l’activité sur le segment des très grandes installations (1 MW et plus) est "beaucoup plus erratique", pointe le rapport.