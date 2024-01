La Fugea mènera aussi des actions, dès vendredi

Les griefs de la Fugea, qui se présente comme un "mouvement paysan" soutenant des politiques agricoles "défendant l'autonomie paysanne et une agriculture durable multifonctionnelle", sont grosso modo les mêmes, bien que certains accents puissent être différents. Les problématiques des revenus des agriculteurs, du renouvellement des générations et de la complexité administrative sont pointées du doigt. "Les normes européennes se rajoutent aux normes régionales. Avec des échéanciers différents. On rajoute, on rajoute, on rajoute... C'est trop complexe, les agriculteurs deviennent fous!", résume Philippe Duvivier.

Du côté flamand, ni le puissant Boerenbond ni l'Algemene Boerensyndicaat (ABS) n'ont l'intention, pour l'instant, de mener des actions, contrairement à ce qui est prévu en Wallonie. Au nord du pays, à l'instar des Pays-Bas, ce sont plutôt les normes d'émissions d'azote qui ont cristallisé la colère des éleveurs.