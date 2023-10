La fusion des hôpitaux anversois reportée d'un trimestre

Après le rassemblement de ces hôpitaux anversois, qui collaborent déjà ensemble depuis six ans, le groupe sera rebaptisé "Ziekenhuis aan de Stroom" (ZAS). "La nouvelle date permet aux deux ASBL de mener à bien et contrôler les étapes juridiques et opérationnelles restantes de la fusion", a expliqué le porte-parole Tom Van de Vreken. "Il s'agit, par exemple, du transfert des employés ou du transfert des agréments, des subventions et des crédits à la nouvelle organisation."

La création de ZAS est la première fusion d'une telle ampleur en Belgique. À l'issue de cette union, ZAS représentera six hôpitaux généraux comptant 3.300 lits et 10.000 employés, dont 1.000 médecins. L'organisme anversois disposera également d'un hôpital psychiatrique et d'une maison de soins psychiatriques.