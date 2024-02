La FWA "déterminée" à amener des solutions sur la table des négociations

La Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) est "déterminée" à amener des solutions sur la table des négociations qui se dérouleront la semaine prochaine avec les ministres de l'Agriculture fédéral et régionaux, a affirmé Marianne Streel, présidente de l'organisation agricole, à l'issue d'une réunion de son comité de direction.

La FWA vise ainsi à présenter des pistes de solutions lors de ces discussions et essayer de construire des propositions qui pourront être intégrées à la législation existante, selon Marianne Streel. "Cela ne sera pas facile mais nous sommes déterminés à faire ce travail."

Malgré une volonté de voir les négociations aboutir, la présidente de la FWA reste prudente. "Nous allons voir comment se passe la première réunion, mais des pressions seront encore possibles si les discussions échouent", avertit-elle.

Une première réunion de la Task force alimentation se tiendra vendredi prochain à 15h30 au SPF Économie. Celle-ci se penchera sur la composition des prix afin d'offrir une meilleure répartition des marges entre les producteurs et les distributeurs. Un échange entre les différents maillons de la chaîne est notamment prévu. Les ministres régionaux Willy Borsus et Jo Brouns y seront conviés, ainsi que le ministre fédéral de l'Économie Pierre-Yves Dermagne et la secrétaire d'État au Budget Alexia Bertrand.

Le vendredi 16 février, une autre réunion, en compagnie de l'Afsca, du SPF Santé publique et de l'agence des médicaments (AFMPS) se penchera sur la simplification administrative, sur base des propositions des agriculteurs.