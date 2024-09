La grève reconduite vendredi à l'aéroport de Charleroi, tous les vols annulés

Un mouvement de grève de 24 heures en front commun syndical a débuté jeudi matin. Les syndicats dénoncent un "ras-le-bol généralisé" du personnel face à la saturation de l'outil et à la pression sur les conditions de travail.

Les travailleurs ont décidé de poursuivre le mouvement vendredi et tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi sont donc annulés, pour des raisons de sécurité et par manque d'effectifs.