La grève se poursuit chez Ontex

Ontex fabrique principalement des couches et des serviettes hygiéniques. L'entreprise emploie plus de 10.000 personnes dans le monde. En Belgique, elle a son siège à Alost et dispose de deux usines, à Buggenhout et Eeklo, où elle emploie environ 1.000 personnes.

Les syndicats rencontreront les autres équipes de production d'Ontex plus tard dans la journée. "On s'attend à ce qu'ils arrêtent eux aussi le travail", selon le syndicat chrétien flamand ACV.