La grève se poursuit chez Ontex

Ontex fabrique principalement des couches et des serviettes hygiéniques. L'entreprise emploie plus de 10.000 personnes dans le monde. En Belgique, elle a son siège à Alost et dispose de deux usines, à Buggenhout et Eeklo, où elle emploie environ 1.000 personnes.

La production sur le site de Buggenhout, où travaillent environ 700 personnes, est continue. Outre l'équipe du week-end, il y a également des équipes du matin, de l'après-midi et de nuit.