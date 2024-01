La grève se prolonge chez AB InBev à Hoegaarden

La grève chez AB InBev à Hoegaarden s'est poursuivie jeudi, comme prévu, rapportent les syndicats ACV et ABVV.

Les syndicats ont dénoncé une décision "inacceptable", tandis que la direction assure qu'il n'y aura pas de licenciements et que la nouvelle répartition des tâches serait évaluée au cours d'une phase de test de quatre mois.

Une réunion entre syndicats et direction n'a donné aucun résultat mardi et les travailleurs ont décidé mercredi de poursuivre le mouvement de grève jusqu'à lundi. La grève se limite actuellement à la production de la brasserie et une trentaine de personnes ont arrêté le travail depuis lundi.

La situation est bloquée, constate jeudi Pieter Van Der Elst, du syndicat socialiste ABVV. "Il faut voir comment on peut en sortir, il est dans l'intérêt de tous de trouver une solution."

Selon les syndicats, aucune nouvelle réunion de conciliation n'est programmée pour le moment avec la direction.