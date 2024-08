La guerre est "de retour" en Russie, qui va "savoir ce que sont des représailles", affirme Zelensky

Kiev "surprend une fois de plus", a affirmé M. Zelenky, promettant que la Russie "va savoir ce que sont des représailles".

Le président ukrainien a précisé avoir publié cette vidéo tournée dans une zone forestière déserte de la région de Soumy, qu'il a visitée plus tôt cette semaine, affirmant qu'elle se trouvait à "quelques kilomètres" de l'endroit d'où les forces ukrainiennes ont lancé leur offensive.

L'Ukraine commémore samedi son indépendance de l'Union soviétique, alors que la guerre avec Moscou se prolonge pour une troisième année et que Kiev a lancé, depuis le 6 août, des milliers de ses soldats à l'assaut de la région russe frontalière de Koursk, s'emparant de dizaines de localités et de plusieurs centaines de kilomètres carrés.

De leur côté, les troupes russes continuent de gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine, et affirment continuer à infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens et empêcher leurs tentatives de percée en profondeur.

Depuis le début de l'offensive ukrainienne en Russie, plus de 130.000 personnes ont fui les combats et les bombardements, selon les autorités de la région de Koursk. Au moins 31 civils ont été tués et 143 blessés, d'après l'agence de presse d'Etat TASS.