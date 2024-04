La hausse des offres d'emplois aux États-Unis a fait reculer les marchés

Partager:

Après avoir évolué dans le vert jusqu'à 15h00 mardi, l'indice BEL 20 devait se replier et suivre Wall Street à la baisse suite à des offres d'emplois en hausse aux États-Unis. L'indice bruxellois cède finalement 0,41% à 3.829,98 points avec 12 de ses 19 éléments dans le rouge.

WDP (25,86) et Melexis (74,15) emmenaient les baisses avec des reculs de 2,27 et 1,33% devant arGEN-X (361,30) qui cédait 1,31% après une recommandation à la vente et D'Ieteren (203,00) en baisse de 1,26%. Solvay (25,60) et UCB (114,80) confirmaient des hausses de 1,19 et 0,35% tandis que Syensqo (87,60) cédait 0,21%, Galapagos (29,58) étant stationnaire.

Ageas (42,92) était également revenue à son point de départ alors que KBC (69,36) et Elia (99,65) reculaient de 0,09 et 0,35%, AB InBev (56,22) perdant 0,43%. Sofina (208,60) et Umicore (20,08) conservaient des avances de 0,29 et 0,43% tandis que GBL (69,45) et Ackermans (160,80) perdaient 0,87 et 0,74%. Tessenderlo (23,60) et Viohalco (5,18) abandonnaient par ailleurs 2,7 et 7,3% tandis que Kinepolis (40,70) et Agfa-Gevaert (1,282) chutaient de 4,3 et 3,6%.