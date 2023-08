La hausse des prix alimentaires ralentit, mais la facture reste salée

Quelques mois après la promesse du gouvernement d'une "baisse visible des prix" alimentaires à la rentrée, l'addition reste douloureuse pour les consommateurs, si bien que distributeurs et industriels sont à nouveau convoqués à Bercy cette semaine pour trouver des solutions.

Mais le constat dressé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est plus nuancé. "J'avais indiqué que l'inflation commencerait à ralentir à l'été 2023. Nous y sommes", a-t-il assuré en fin de semaine dernière.

Selon l'Insee, les prix dans l'alimentaire étaient en juillet 12,7% plus élevés qu'un an plus tôt, soit un léger ralentissement par rapport à juin (+13,7%).

Une réduction du niveau d'inflation ne correspond toutefois pas à une baisse de prix dans les rayons, mais à une hausse moins rapide.